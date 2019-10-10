Бельгия уничтожила Сан-Марино и первой квалифицировалась в финальную часть Евро-2020

Состоялись очередные матчи отбора на Евро-2020 в группе I. Бельгия и Россия одержали убедительные победы.

Евро-2020. Квалификация, группа I

Бельгия – Сан-Марино – 9:0

Голы: Лукаку, 28, 41, Шадли, 31, Бролли, 53 (автогол), Алдервейрелд, 43, Тилеманс, 45+1, Бентеке, 79, Версарен, 84 (п), Кастань, 90

Россия – Шотландия – 4:0

Голы: Дзюба, 57, 70, Оздоев, 60, Головін, 84

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Сборная Сан-Марино сумела продержаться против Бельгии лишь 28 минут, после чего в ворота "футбольного карлика" посыпался целый ливень голов.

Отдельно стоит отметить Лукаку, который записал в свой актив дубль. 26-летний форвард стал первым игроком в истории своей национальной команды, которому удалось забить 50 голов за сборную.

Интересно, что после перерыва подопечные Роберто Мартинеса значительно сбавили обороты. Если в первом тайме вратарь Сан-Марино был вынужден шесть раз доставать мяч из сетки ворот, то во второй половине

Эта победа позволила Бельгии набрать 21 очко в семи матчах и за три тура до завершения квалификации стать первой командой, которая сумела обеспечить себе участие финальной части Евро-2020.

В параллельном матче группы I Россия на своем поле разгромила Шотландию. Победу команде Вячеслава Черчесова принесли дубль Дзюбы и голы Оздоева и Головина. Россияне в этом отборе проиграли только Бельгии и тоже находятся в шаге от выхода из группы.