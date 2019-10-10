toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ РУМЫНИЯ U-21 - УКРАИНА U-21 ЕВРО-2020

Бельгия уничтожила Сан-Марино и первой квалифицировалась в финальную часть Евро-2020

10 октября 23:38 92 Читати українською
Бельгия уничтожила Сан-Марино и первой квалифицировалась в финальную часть Евро-2020
Сборная Бельгии

Состоялись очередные матчи отбора на Евро-2020 в группе I. Бельгия и Россия одержали убедительные победы.

 

Евро-2020. Квалификация, группа I

Бельгия – Сан-Марино – 9:0

Голы: Лукаку, 28, 41, Шадли, 31, Бролли, 53 (автогол), Алдервейрелд, 43, Тилеманс, 45+1, Бентеке, 79, Версарен, 84 (п), Кастань, 90

Россия – Шотландия – 4:0

Голы: Дзюба, 57, 70, Оздоев, 60, Головін, 84

Отбор к Евро-2020: Казахстан дома уступил Кипру, Беларусь расписала ничью с Эстонией

Сборная Сан-Марино сумела продержаться против Бельгии лишь 28 минут, после чего в ворота "футбольного карлика" посыпался целый ливень голов.

Отдельно стоит отметить Лукаку, который записал в свой актив дубль. 26-летний форвард стал первым игроком в истории своей национальной команды, которому удалось забить 50 голов за сборную.

Интересно, что после перерыва подопечные Роберто Мартинеса значительно сбавили обороты. Если в первом тайме вратарь Сан-Марино был вынужден шесть раз доставать мяч из сетки ворот, то во второй половине

Эта победа позволила Бельгии набрать 21 очко в семи матчах и за три тура до завершения квалификации стать первой командой, которая сумела обеспечить себе участие финальной части Евро-2020.

В параллельном матче группы I Россия на своем поле разгромила Шотландию. Победу команде Вячеслава Черчесова принесли дубль Дзюбы и голы Оздоева и Головина. Россияне в этом отборе проиграли только Бельгии и тоже находятся в шаге от выхода из группы.

blog_ava
Германия – Аргентина: Бундестим не хватает на весь матч, Аларио – вожак "альбиселесте" и проблемы для тер Штегена
10 октября
820
Теги
Евро-2020 Главное Бельгия Бельгия Россия Россия Шотландия Шотландия Сан-Марино Сан-Марино Бельгия - Сан-Марино
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
48
мин
Украина
21:45
Литва
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук