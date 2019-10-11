Отбор к Евро-2020: Кадар фейлами убил Венгрию, Дубра не сдержал Левандовски, Нидерланды оформили грандиозный камбэк

В рамках седьмого тура квалификации на чемпионат Европы-2020 Нидерланды дожали Северную Ирландию, а представители УПЛ проявили себя не с лучшей стороны.

Евро-2020, квалификация

Группа G

Австрия – Израиль – 3:1

Голы: Лазаро, 41, Хинтереггер, 56, Забитцер, 88 – Зехави, 34

Латвия – Польща – 0:3

Голы: Левандовски, 9, 13, 76

Северная Македония – Словения – 2:1

Голы: Элмас, 50, 68 – Иличич, 90+5 (пен)

Группа E

Хорватия – Венгрия – 3:0

Голы: Модрич, 5, Петкович, 24, 42

Нереализованный пенальти: Перишич, 54

Удаление: Кляйнхайслер, 56

Словакия – Уэльс – 1:1

Голы: Куцка, 53 – Мур, 25

Удаление: Гембер, 88

Группа С

Нидерланды – Северная Ирландия – 3:1

Голы: Депай, 80, 90+4, де Йонг, 90+1 – Мадженнис, 75

В центральном матче группы Е Хорватия на своем поле принимала Венгрию. Вице-чемпионы мира вполне реабилитировались за мартовское поражение – еще в первом тайме в ворота Гулачи влетело 3 гола. Два из них – следствие грубых ошибок Тамаша Кадара.

Хорватия – Венгрия: эпичные фейлы Кадара привели к двум пропущенным голам его команды

Защитник Динамо вышел в стартовом составе сборной Венгрии в центре обороны и уже на 5-й минуте обрезал всю команду, когда затянул с пасом. Модрич обокрал Кадара, вышел один на один с голкипером и открыл счет во встрече.

Третий гол хорватов снова стал возможным благодаря дикому фейлу Тамаша. Он не справился с обычным прострелом с фланга и махнул ногой мимо мяча, а Петкович за его спиной легко переправил сферу в сетку. Между этими эпизодами состоялась еще одна результативная атака Хорватии, но там Кадар лишь пытался вынести мяч из пустых ворот после элегантного удара пяткой от Петковича – "привез" на этот раз Ловренчич.

Кадар еще успел нанести удар по чужим воротам на стандарте и потушить выносом пожар, который сам же и устроил. В перерыве наставник Венгрии снял Тамаша из игры. Это было полное фиаско "динамовца". Ужас.

После этой победы Хорватия лидирует в группе с 13 очками. На втором месте располагается Словакия (10 пунктов), которая расписала ничью с Уэльсом. Венгрия пока третья – 9 баллов.

***

Польша уверенно разобралась с аутсайдером группы G Латвией (0:3) и оторвалась от преследователей, набрав 16 очков. Уже к 13-й минуте "кадра" дважды поразила балтов голами Левандовски – обе атаки пришли с левого фланга.

Не лучше образом в тех эпизодах сыграл центрбэк Александрии Каспарс Дубра, который появился в основе гостей. В первой голевой атаке Дубра выдернулся на форварда Баварии со штрафного, а тот оформил стеночку с партнером и вбежал в освобожденную Каспарсом зону. Во второй – "александриец" пытался исправить ошибку правого защитника, но не заблокировал прострел Гросицки.

Третья результативная атака поляков также завершилась голом Левандовски, а Дубра опять не прочитал эпизод и пролетел мимо кассы на перехвате. Незначительный позитив для Каспарса – от него прошли 5 дальних передач, он выиграл все 3 дуэли.

По-другому в третьем голе проявил себя основной правый фулбек "кадры" Томаш Кендзера – защитник Динамо принял участие в подготовительной стадии атаки поляков. Еще немного позитивной статистики от Томека: отдал больше всего передач в матче, все 4 лонгболла нашли адресатов, выиграл 3 из 4 верховых единоборств и совершил по 3 перехвата и выноса.

В параллельном матче этого секстета Израиль уступил Австрии (3:1), хотя первым открыл счет чудо-голом лучшего бомбардира отбора Зехави. Австрийцы ответили результативными ударами Лазаро, Забитцера и Хинтереггера, благодаря чему набрали 13 зачетных баллов и вышли на второе место в таблице.

Манор Соломон отыграл в составе сборной Израиля весь поединок, но ничем особенным не отметился на правом фланге атаки. Отдал один пас под удар, пять раз прошел соперников на дриблинге, выиграл 10 из 15 дуэлей, не сумел подстроиться под удар перспективной ситуации во втором тайме. Посредственная, но не провальная игра для вингера Шахтера, который перед финальным свистком еще и получил повреждение.

Беньямин Вербич со сборной Словении опозорился в Северной Македонии (2:1) и опустился на 4 место в группе. Гости имели серьезные проблемы с атакой, которым хавбек Динамо помочь не сумел. Вербич за 65 минут создал один момент для партнеров, выиграл меньше половины единоборств (3 из 8), с низкой успешностью обыгрывал македонцев и стал худшим в своей команде по оценкам статистического портала.

Бельгия уничтожила Сан-Марино и первой квалифицировалась в финальную часть Евро-2020

***

Нидерланды едва не проиграли дома Северной Ирландии, но в компенсированное время вырвали важнейшую победу – 3:1. Поражение принеслао бы грандиозную угрозу пролета мимо Евро-2020, но на гол Мадженниса "оранье" ответили дублем Депая и взятием ворот от Фрэнки. Главные события произошли под занавес встречи.

Теперь в группе С троевластие – у Нидерландов, Германии и Северной Ирландии одинаковое количество очков (по 12). Гранды еще имеют по матчу в запасе, а британцы получили очень болезненный удар.