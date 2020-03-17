Евро-2020 официально перенесено – УЕФА определил новые даты проведения турнира

УЕФА перенес чемпионат Европы на следующий год из-за эпидемии коронавируса.

УЕФА созвал экстренное заседание в режиме видеоконференции, чтобы решить дальнейшую судьбу континентальных турниров, в том числе Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021. Такое решение УЕФА принял после обсуждения с представителями 55 ассоциаций, а также консультаций с советом Ассоциации европейских клубов и делегатами от FIFPro.

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Александр Чеферин еще на прошлой неделе склонялся к проведению турнира по предварительному графику (с 12 июня по 12 июля 2020 года), однако стремительное распространение Европой коронавируса и неутешительные оценки ВОЗ заставили УЕФА пересмотреть свои планы.

Напомним, что сборная Украины уверенно квалифицировалась на Евро. В финальной части чемпионата "сине-желтые" встретятся с Нидерландами, Австрией и еще одной командой, которая пробьется через отборочный плей-офф.

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