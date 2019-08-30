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Евро-2020: Испания объявила состав на ближайшие матчи

15:37 69 Читати українською
Евро-2020: Испания объявила состав на ближайшие матчи
Сборная Испании / El Chiringuito

Тренерский штаб сборной Испании определился с заявкой национальной команды на два следующих матча квалификации Евро-2020.

Наставник "красной фурии" Роберто Морено вызвал на отборочные матчи 23 игрока.

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Вратари: Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Кепа Аррисабалага (Челси), Пау Лопес (Рома).

Защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос (оба – Реал), Марио Эрмосо (Атлетико), Диего Льоренте (Реал Сосьедад), Унаи Нуньес (Атлетик), Хорди Альба (Барселона), Хосе Луис Гайя (Валенсия).

Полузащитники: Серхио Бускетс (Барселона), Родри (Манчестер Сити), Даниэль Парехо (Валенсия), Тьягу Алькантара (Бавария), Фабиан Руис (Наполи), Сауль (Атлетико), Сусо (Милан), Дани Себальос (Арсенал), Хесус Навас (Севилья).

Нападающие: Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Родриго Морено (Валенсия), Пако Алькасер (Боруссия Д), Пабло Сарабия (ПСЖ).

Напомним, что с Румынией испанцы встретятся 5 сентября, а с Фарерскими островами – 8 сентября.

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