Евро-2020: Испания объявила состав на ближайшие матчи

Тренерский штаб сборной Испании определился с заявкой национальной команды на два следующих матча квалификации Евро-2020.
Наставник "красной фурии" Роберто Морено вызвал на отборочные матчи 23 игрока.
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Вратари: Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Кепа Аррисабалага (Челси), Пау Лопес (Рома).
Защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос (оба – Реал), Марио Эрмосо (Атлетико), Диего Льоренте (Реал Сосьедад), Унаи Нуньес (Атлетик), Хорди Альба (Барселона), Хосе Луис Гайя (Валенсия).
Полузащитники: Серхио Бускетс (Барселона), Родри (Манчестер Сити), Даниэль Парехо (Валенсия), Тьягу Алькантара (Бавария), Фабиан Руис (Наполи), Сауль (Атлетико), Сусо (Милан), Дани Себальос (Арсенал), Хесус Навас (Севилья).
Нападающие: Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Родриго Морено (Валенсия), Пако Алькасер (Боруссия Д), Пабло Сарабия (ПСЖ).
Напомним, что с Румынией испанцы встретятся 5 сентября, а с Фарерскими островами – 8 сентября.
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