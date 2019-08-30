toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЗОРЯ - ЕСПАНЬЙОЛ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР

Євро-2020: Іспанія оголосила склад на найближчі матчі

15:30 120 Читать на русском
Євро-2020: Іспанія оголосила склад на найближчі матчі
Збірна Іспанії / El Chiringuito

Тренерський штаб збірної Іспанії визначився із заявкою національної команди на два наступні матчі кваліфікації Євро-2020.

Наставник "червоної фурії" Роберто Морено викликав на відбіркові матчі 23 гравці.

Луїс Енріке повідомив про смерть 9-річної доньки

Воротарі: Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Кепа Аррісабалага (Челсі), Пау Лопес (Рома).

Захисники: Дані Карвахаль, Серхіо Рамос (обидва – Реал), Маріо Ермосо (Атлетіко), Дієго Льоренте (Реал Сосьєдад), Унаї Нуньєс (Атлетик), Хорді Альба ( Барселона), Хосе Луїс Гайя (Валенсія).

Півзахисники: Серхіо Бускетс (Барселона), Родрі (Манчестер Сіті), Даніель Парехо (Валенсія), Тьягу Алькантара (Баварія), Фабіан Руїс (Наполі), Сауль (Атлетіко), Сусо (Мілан), Дані Себальйос (Арсенал), Хесус Навас (Севілья).

Нападники: Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Родріго Морено (Валенсія), Пако Алькасер (Боруссія Д), Пабло Сарабія (ПСЖ).

Нагадаємо, що з Румунією іспанці зустрінуться 5 вересня, а з Фарерськими островами – 8 вересня.

"Чудовий опонент, якого ми завжди пам'ятатимемо", – як футбольний світ реагує на рішення Торреса завершити кар'єру

blog_ava
Ліга Європи, жеребкування: Динамо дізналось суперників у груповому турнірі
14:39
10604
Теги
Євро-2020
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Десна – Карпати: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:002659 Десна – Карпати: анонс матчу УПЛ
2
год
:
35
хв
Десна
19:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук