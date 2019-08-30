Євро-2020: Іспанія оголосила склад на найближчі матчі

Тренерський штаб збірної Іспанії визначився із заявкою національної команди на два наступні матчі кваліфікації Євро-2020.
Наставник "червоної фурії" Роберто Морено викликав на відбіркові матчі 23 гравці.
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Воротарі: Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Кепа Аррісабалага (Челсі), Пау Лопес (Рома).
Захисники: Дані Карвахаль, Серхіо Рамос (обидва – Реал), Маріо Ермосо (Атлетіко), Дієго Льоренте (Реал Сосьєдад), Унаї Нуньєс (Атлетик), Хорді Альба ( Барселона), Хосе Луїс Гайя (Валенсія).
Півзахисники: Серхіо Бускетс (Барселона), Родрі (Манчестер Сіті), Даніель Парехо (Валенсія), Тьягу Алькантара (Баварія), Фабіан Руїс (Наполі), Сауль (Атлетіко), Сусо (Мілан), Дані Себальйос (Арсенал), Хесус Навас (Севілья).
Нападники: Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Родріго Морено (Валенсія), Пако Алькасер (Боруссія Д), Пабло Сарабія (ПСЖ).
Нагадаємо, що з Румунією іспанці зустрінуться 5 вересня, а з Фарерськими островами – 8 вересня.
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