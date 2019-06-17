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Себальос забил роскошный гол в ворота сборной Италии на Евро-2019 U-21

19:28 2 Читати українською
Себальос забил роскошный гол в ворота сборной Италии на Евро-2019 U-21
Дани Себальос / AS

Хавбек сборной Испании U-21 Дани Себальос отличился невероятным голом в ворота итальянцев.

Дани Себальос открыл счет в матче 1 тура группового этапа Евро-2019 U-21 против хозяев турнира итальянцев.

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Хавбек Реала сместился с фланга и издали пробил в девятку ворот. Правда, это не помогло "красной фурии" завоевать хотя бы 1 очко. "Скуадра адзурра" победила со счетом 3:1 благодаря дублю Федерико Кьезы.

В следующем туре испанцы сыграют против Бельгии. Матч состоится 19 июня.

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