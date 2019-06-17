Себальос забил роскошный гол в ворота сборной Италии на Евро-2019 U-21

Хавбек сборной Испании U-21 Дани Себальос отличился невероятным голом в ворота итальянцев.

Дани Себальос открыл счет в матче 1 тура группового этапа Евро-2019 U-21 против хозяев турнира итальянцев.

Евро-2019 U-21: Италия благодаря дублю Кьезы одолела Испанию, Польша победила Бельгию

Хавбек Реала сместился с фланга и издали пробил в девятку ворот. Правда, это не помогло "красной фурии" завоевать хотя бы 1 очко. "Скуадра адзурра" победила со счетом 3:1 благодаря дублю Федерико Кьезы.

В следующем туре испанцы сыграют против Бельгии. Матч состоится 19 июня.