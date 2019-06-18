Євро-2019 U-21: Німеччина впевнено перемогла Данію з Дуелундом, Австрія розібралась із Сербією

У 1 турі групового етапу Євро-2019 U-21 збірна Німеччини переграла Данію із Міккелом Дуелундом, серби не змогли здолати австрійців.

Євро-2019 U-21. Груповий етап, 1 тур

Сербія U-21 – Австрія U-21 – 0:2

Голи: Вольф, 37, Хорват, 78

Вилучення: Йовановіч, 75 (Сербія)

НІмеччина U-21 – Данія U-21 – 3:1

Голи: Ріхтер, 28 52, Вальдшмідт, 65 – Сков, 73 (пен.)

Себальйос забив розкішний гол у ворота збірної Італії на Євро-2019 U-21

Збірні Німеччини та Данії зустрілись у рамках 1 туру групового етапу Євро-2019 U-21. Хавбек Динамо Міккел Дуелунд вийшов на заміну у другому таймі, але не допоміг переламати хід гри, і чинний чемпіон Європи серед цієї вікової категорії завдяки дублю Ріхтера та голу Вальдшмідта здобув впевнену перемогу.

Натомість Австрія завдяки голам Ханнеса Вольфа та Саші Хорвата розібралась із Сербією.