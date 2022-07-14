Нападающий сборной Украины Артем Довбик действительно имеет варианты в Италии, но совершить трансфер не так просто.

СК Днепр-1 рассчитывает солидно заработать на переходе своего футболиста. Днепряне установили ценник на уровне 12-13 млн евро, но ни один из претендентов даже не приблизился к этой сумме.

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Фактически предложения по Довбику делали только Торино и Галатасарай. Итальянцы предлагали 8 млн евро, а турки к этой цифре были готовы добавить определенные бонусы. Болонья пока просто выжидает, сообщает TorinoGranata со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, лично для Довбика в приоритете вариант с туринским клубом. Артём не планирует продолжать карьеру в Турции, а хочет поработать под руководством хорвата Ивана Юрича в Торино.