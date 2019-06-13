"Є клуби, які готові знятись з чемпіонату", – директор Олександрії Кітаєв прокоментував ситуацію з телепулом

Директор Олександрії Дмитро Кітаєв розповів про ставлення деяких клубів УПЛ до єдиного телепулу і розповів, до яких кроків готові ці клуби.

"Дуже високий градус питання. Не сподобалося, що знову не робимо ніяких кроків вперед. Є клуби, які категорично не хочуть прогресувати, я б назвав це так. Тому поки залишаємося на місці.

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Є канал, який запропонував умови. Головне, що є канал, який готовий виконувати роботу. Це крок вперед. Але є клуби, які настільки проти, що готові зніматися з чемпіонату.

Коли 12 команд готові йти вперед, а є клуби, які проти, то це явно не як одна сім'я", – цитує Кітаєва Tribuna.com.

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