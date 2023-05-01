Лидер мадридского Реала Лука Модрич делает все возможное, чтобы сыграть против Манчестер Сити в 1/2 Лиги чемпионов.

Модрич получил повреждение в матче против Жироны. Начальный диагноз означал до 4 недель восстановления, однако Лука планирует вернуться на поле менее чем через две недели.

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Хорват полетел в Белград к врачу Марияне Ковачевич, которая известна своими методами лечения мышечных травм, сообщает SportKlub. Самый известный ее пациент – Новак Джокович.

Модрич хочет вылечиться и набрать форму до первого матча с Манчестер Сити в полуфинале Лиги чемпионов (9 мая). В этом сезоне 37-летний хавбек сыграл 44 матча, в которых отличился 6 голами и 4 ассистами.

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