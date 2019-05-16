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"Есть большая вероятность, что Дибала уйдет из Ювентуса", – брат футболиста

16 мая 10:41 92 Читати українською
"Есть большая вероятность, что Дибала уйдет из Ювентуса", – брат футболиста
Пауло Дибала / фото: ФК Ювентус

Брат нападающего Ювентуса Пауло Дибалы Густаво рассказал о будущем футболиста.

"Велика вероятность, что Пауло уйдет из Ювентуса, ему нужны перемены. Не могу сказать, куда он перейдет, но есть большая вероятность, что он уйдет из этого клуба.

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Он не чувствует себя здесь счастливым, многим другим игрокам тоже некомфортно в Ювентусе. Он будет не единственным, кто покинет клуб летом.

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Роналду? Криштиану – выдающаяся личность, у Пауло никогда не было с ним проблем, у них хорошая взаимосвязь. Были недоразумения тактического плана, но у них все же схожие позиции", – цитирует брата Дибалы Football Italia со ссылкой на Futbolemico.

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Трансферы Ювентуса Ювентус Ювентус Пауло Дибала Пауло Дибала Италия
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