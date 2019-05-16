"Є велика ймовірність, що Дибала піде з Ювентуса", – брат футболіста

Брат нападника Ювентуса Пауло Дібали Густаво розповів про майбутнє футболіста.

"Велика ймовірність, що Пауло піде з Ювентуса, йому потрібні зміни. Не можу сказати, куди він перейде, але є велика ймовірність, що піде з цього клубу.

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Він не відчуває себе тут щасливим, багатьом іншим гравцям теж некомфортно в Ювентусі. Він буде не єдиним, хто покине клуб влітку.

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Роналду? Кріштіану – видатна особистість, у Пауло ніколи не було з ним проблем, у них хороша взаємозв'язок. Були непорозуміння тактичного плану, але у них все ж схожі позиції", – цитує брата Пауло Дибали Football Italia з посиланням на Futbolemico.