"Друзья, товарищи и просто люди, которые это увидят. Я сейчас нахожусь в Украине вместе со своей семьей. Мы никуда не уехали, и находимся недалеко от Киева. Мы не хотим уезжать, и не собираемся этого делать. Я вас прошу, не верьте тому, что вам показывают по телевизору или пророссийским социальным сетям, и не надо думать, что украинские источники информации вас пытаются обмануть.

На видео Харьков. Здесь на территории Украины идет война. Война не с националистами и бандеровцами. Идет защита, защита своей земли, своих людей, своей нации. Мы живем в Украине год, и за этот год мы ни разу не столкнулись с какой-то агрессией из-за того, что говорим по-русски. Поддержите Украину и народ. Идет геноцид. Не надо быть гением, чтобы понимать, что Путин своими приказами отправляет мальчиков умирать за амбиции, за свои фантазии.

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Да, мы здесь. Живем в необычных для нас условиях. Но это ничто по сравнению с тем, что чувствуют люди в Харькове, Киеве, Чернигове, Мариуполе, Бердянске, Волновахе и других местах, где идут упорные бои. Если вы считаете что Путин прав, значит и Гитлер был прав. Сколько человек уже погибло?

Да я, моя семья, и люди, которые находятся здесь со мной, мы помогаем чем можем деньгами, физической силой, сдаем кровь. Я верю в силу людей, я верю в Украину. Уверен в силе бойцов, стоящих на страже своей родины. Все будет хорошо! Живёт Белоруссия! Слава Украине!" – написал Золотов в своем Instagram.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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