"Я играл в Украине девять лет, там родилась моя старшая дочь. У меня были невероятные моменты в карьере, а еще там у меня появилось много друзей. Поэтому сейчас мне очень грустно, потому что страна, я не хочу этого говорить, но, похоже, они собираются пройти через то, через что прошла бывшая Югославия, а это последнее, чего бы я хотел.

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У меня очень много друзей в Динамо. Раньше мы играли вместе, и они сейчас в Турции, у них вроде предсезонка. Они все напуганы. Я понимаю это, потому что я был в такой ситуации, когда играл в Сербии. Я это очень хорошо понимаю. Они просто живут день за днем, потому что никто не знает, что произойдет – в любой момент может случиться что угодно. Они ждут и надеются, что все будет хорошо.

Украинский чемпионат сейчас в большинстве своем сосредоточен в Киеве, и это необычная ситуация для всех. Лига уже не та, качество игроков уже не то. Нам просто нужно молиться, чтобы все было хорошо. Я не могу представить, что война может произойти в 2022 году", – цитирует Нинковича The Sydney Morning Herald.

Напомним, Милош находился на контракте в Динамо с 2004 по 2013 годы – за это время провел за киевлян 109 матчей, в которых забил 14 голов.

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