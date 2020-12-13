"Это особый поединок, мне трудно это объяснить. Я не видел такой агрессии и ненависти в матчах Шахтера против Динамо. Если вы приедете в Лондон, то увидите много людей в футболках разных футбольных клубов. В Кракове такого практически нет. Очень большая редкость, это опасно.

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Между Вислой и Краковией тяжелая история, которая тянется еще со времен антисемитизма. Когда евреям не разрешали ничего делать и никуда не брали. А Краковия была одной из команд, за которую играли евреи. С тех пор пошло, что Висла наш клуб называет "жидами", а мы их – "псами". У нас даже в гимне, в конце есть слова "Никогда не будем похожи на собак". Они просто всей душой ненавидят друг друга.

Когда я только первый сезон здесь проводил, то перед матчем с Вислой к нам на базу приехали где-то триста болельщиков с файерами и настраивали на игру. После Украины для меня это было необычно, потому что у нас на трибунах не всегда столько людей есть, а здесь просто тренировки. Если в дерби получишь красную карточку, кого-то сломаешь – тебя фанаты на руках будут носить", – сказал Дитятьев в интервью изданию "Брутальный футбол".

Напомним, Алексей перешел в Краковию в июле 2017 года из львовских Карпат и успел завоевать со своей командой (впервые в истории) Кубок Польши и Суперкубок страны.

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