"Це особливий поєдинок, мені важко це пояснити. Я не бачив такої агресії і ненависті в матчах Шахтаря проти Динамо. Якщо ви приїдете в Лондон, то побачите багато людей в футболках різних футбольних клубів. У Кракові такого практично немає. Дуже велика рідкість, це небезпечно.

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Між Віслою і Краковією важка історія, яка тягнеться ще з часів антисемітизму. Коли євреям не дозволяли нічого робити і нікуди не брали. А Краковія була однією з команд, за яку грали євреї. З того часу пішло, що Вісла наш клуб називає "жидами", а ми їх – "псами". У нас навіть в гімні, в кінці є слова "Ніколи не будемо схожі на псів". Вони просто всією душею ненавидять один одного.

Коли я тільки перший сезон тут проводив, то перед матчем з Віслою до нас на базу приїхали десь триста уболівальників з фаєрами і налаштовували на гру. Після України для мене це було незвично, тому що у нас на трибунах не завжди стільки людей є, а тут просто тренування. Якщо в дербі отримаєш червону картку, когось зламаєш – тебе фанати на руках будуть носити", – сказав Дитятьєв в інтерв'ю виданню "Брутальний футбол".

Нагадаємо, Олексій перейшов у Краковію у липні 2017 року з львівських Карпат і встиг завоювати зі своєю командою (вперше в історії) Кубок Польщі та Суперкубок країни.

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