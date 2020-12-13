"Может ли центральный защитник, которому 32 года, сыграть в национальной сборной Украины? Конечно, да, может. А вот, получит ли вызов, не знаю. Я хотел бы также сыграть, но я реалист и вижу образ мыслей тренерского штаба сборной.

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Если посмотреть, кого они вызывают, то я понимаю, что это очень тяжелая и далекая перспектива. Не хочу кого-то оскорблять, называть фамилий, но со своей стороны могу сказать, что в Украине есть центральные защитники намного сильнее, чем те, кого вызывают. Есть квалифицированные центрбеки, которые могут принести хороший результат сборной", – сказал Дитятьев в комментарии изданию "Брутальный футбол".

Напомним, Алексей перешел в Краковию в июле 2017 года из львовских Карпат.

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