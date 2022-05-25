Полузащитник венгерского Фехервара Иван Петряк призвал всех жителей нашей страны не забывать, что война еще не закончилась.

Тесть Петряка погиб на фронте

28-летний футболист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram обращение, в котором напомнил, что происходит на Родине.

"Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война. Хорошо? Спасибо. Донецкая и Луганская области, держитесь", – написал Петряк.

К слову, война напрямую затронула экс-игрока сборной Украины – его тесть Иван Петренко, служивший в ВСУ, погиб в боях за Донбасс 16 мая.

Напомним, накануне глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что для региона наступило самое тяжелое время за восемь лет войны.

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