Если у какого-то клуба будут выявлены случаи коронавируса – вся команда идет на карантин, – президент ПФЛ

Президент ПФЛ Сергей Макаров предупредил о строгих мерах безопасности, которые придется соблюдать в случае возобновления матчей.

"Возможна такая ситуация, когда мы начнем соревнования, и у какого-то клуба будут выявлены случаи заражения коронавируса. Что делать в такой ситуации? Как сообщил Андрей Павелко, согласно распоряжению Министерства здравоохранения, в такой ситуации вся команда идет на карантин.

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Если эта команда перед этим проводила матчи, значит две команды идут на карантин. Это официальная позиция Министерства здравоохранения. Поэтому эти две насущные проблемы нам нужно решать. Но главное – это безопасность всех участников соревнований, и игроков, и тренеров, и официальных лиц, и, конечно, болельщиков. Именно поэтому мы собрались здесь, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, чтобы в нашем кругу обсудить все возможные угрозы и варианты. Решение – в ваших руках!" – цитирует Макарова официальный сайт ПФЛ.

Напомним, украинская Премьер-лига надеется провести первые матчи после карантина уже 30 мая.

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