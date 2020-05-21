Якщо у якогось клубу будуть виявлені випадки коронавірусу – вся команда йде на карантин, – президент ПФЛ

Президент ПФЛ Сергій Макаров попередив про суворі заходи безпеки, яких доведеться дотримуватись у разі відновлення матчів.

"Можлива така ситуація, коли ми розпочнемо змагання, і у якогось клубу будуть виявлені випадки зараження коронавірусом. Що робити у такій ситуації? Як повідомив Андрій Павелко, згідно із розпорядженням Міністерства охорони здоров'я, у такій ситуації вся команда йде на карантин.

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Якщо ця команда перед цим проводила матчі, то значить дві команди йдуть на карантин. Це офіційна позиція Міністерства охорони здоров'я. Тому ці дві нагальні проблеми нам потрібно вирішувати. Але головне – це безпека всіх учасників змагань, і гравців, і тренерів, і офіційних осіб, і, безперечно, вболівальників. Саме тому ми зібралися тут, із дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних вимог, щоб у нашому колі обговорити всі можливі загрози та варіанти. Рішення – в ваших руках!" – цитує Макарова офіційний сайт ПФЛ.

Нагадаємо, українська Прем'єр-ліга сподівається провести перші матчі після карантину вже 30 травня.

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