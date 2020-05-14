"Якщо у гравця виявлять вірус – вся команда повинна бути ізольована", – очільник МОЗ повідомив, коли повернеться УПЛ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав важливі деталі відновлення УПЛ.
"Для відновлення матчів УПЛ ми розглядаємо дату 30 травня. У той же час необхідно забезпечити ПЛР-тестування, оскільки це безпека наших футболістів. Крім того, потрібно забезпечити безпеку під час матчів всіх людей на стадіоні.
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Якщо у одного з футболістів виявлять коронавірус, вся команда повинна піти на самоізоляцію на 14 днів. Якщо напередодні вони грали офіційний матч, то необхідно ізолювати команду-суперника.
Коли в Україні коронавірусу практично не буде. Якщо будуть поодинокі випадки в різних куточках країни, тільки тоді уболівальники зможуть повернутися на стадіони. Раніше вересня ми навіть не можемо це питання розглядати", – розповів Степанов для програми Залишайся з футболом.
Нагадаємо, чемпіонат України стоїть на паузі близько двох місяців, зіграно 23 тури.
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