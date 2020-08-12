"Если Шахтер выиграет у Интера, то завоюет трофей": Федецкий оценил перспективы "горняков" в Лиге Европы

Напомним, Шахтер пробился в полуфинал Лиги Европы после разгромной победы над Базелем. В 1/2 финала соперником "горняков" станет миланский Интер.

Шахтер – Базель – 4:1 – видео голов и обзор матча

"Интер – это не Базель и не Вольфсбург. Да и, зная, как Конте действует и тактически разбирает соперников, интересно будет посмотреть этот матч. Но, мне кажется, если Шахтер, дай Бог, выиграет у Интера, то завоюет трофей. Матч с Интером будет маленьким финалом", – цитирует Федецкого Sport.ua.

Матч Интер – Шахтер пройдет 17 августа в Дюссельдорфе. Победитель сыграет в финале против сильнейшего в паре Севилья – Манчестер Юнайтед.

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