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"Если Шахтер выиграет у Интера, то завоюет трофей": Федецкий оценил перспективы "горняков" в Лиге Европы

19:02 - Читати українською
"Если Шахтер выиграет у Интера, то завоюет трофей": Федецкий оценил перспективы "горняков" в Лиге Европы
Шахтер готовится к Интеру / ФК Шахтер

Бывший защитник "горняков" убежден, что команде Луиша Каштру под силу получить еврокубок.

 

Напомним, Шахтер пробился в полуфинал Лиги Европы после разгромной победы над Базелем. В 1/2 финала соперником "горняков" станет миланский Интер.

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"Интер – это не Базель и не Вольфсбург. Да и, зная, как Конте действует и тактически разбирает соперников, интересно будет посмотреть этот матч. Но, мне кажется, если Шахтер, дай Бог, выиграет у Интера, то завоюет трофей. Матч с Интером будет маленьким финалом", – цитирует Федецкого Sport.ua.

Матч Интер – Шахтер пройдет 17 августа в Дюссельдорфе. Победитель сыграет в финале против сильнейшего в паре Севилья – Манчестер Юнайтед.

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