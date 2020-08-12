"Якщо Шахтар виграє в Інтера, то здобуде трофей": Федецький оцінив перспективи "гірників" у Лізі Європи

Нагадаємо, Шахтар пробився до півфіналу Ліги Європи після розгромної перемоги над Базелем. У 1/2 фіналу суперником "гірників" стане міланський Інтер.

Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу

"Інтер – це не Базель і не Вольфсбург. Та й, знаючи, як Конте діє і тактично розбирає суперників, цікаво буде подивитися цей матч. Але, мені здається, якщо Шахтар, дай Бог, виграє в Інтера, то здобуде трофей. Матч з Інтером буде маленьким фіналом", – цитує Федецького Sport.ua.

Матч Інтер – Шахтар пройде 17 серпня в Дюссельдорфі. Переможець зіграє у фіналі проти сильнішого в парі Севілья – Манчестер Юнайтед.

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