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"Якщо Шахтар виграє в Інтера, то здобуде трофей": Федецький оцінив перспективи "гірників" у Лізі Європи

19:02 - Читать на русском
"Якщо Шахтар виграє в Інтера, то здобуде трофей": Федецький оцінив перспективи "гірників" у Лізі Європи
Шахтар готується до Інтера / ФК Шахтар

Колишній захисник "гірників" переконаний, що команді Луїша Каштру під силу здобути єврокубок.

 

Нагадаємо, Шахтар пробився до півфіналу Ліги Європи після розгромної перемоги над Базелем. У 1/2 фіналу суперником "гірників" стане міланський Інтер.

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"Інтер – це не Базель і не Вольфсбург. Та й, знаючи, як Конте діє і тактично розбирає суперників, цікаво буде подивитися цей матч. Але, мені здається, якщо Шахтар, дай Бог, виграє в Інтера, то здобуде трофей. Матч з Інтером буде маленьким фіналом", – цитує Федецького Sport.ua.

Матч Інтер – Шахтар пройде 17 серпня в Дюссельдорфі. Переможець зіграє у фіналі проти сильнішого в парі Севілья – Манчестер Юнайтед.

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Шахтар Шахтар Ліга Європи Артем Артем Федецький Інтер Інтер Інтер - Шахтар
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