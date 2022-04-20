"Я с ним на политические темы никогда не говорил. Мне было совершенно безразлично его мнение. У меня есть свой взгляд, и я его придерживаюсь. Как и папа.

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Половина его высказываний – ложь. Я могу за это ответить. Его слова о якобы оставшейся у отца в Питере квартире – это неправда. Нет там у него ни одной квартиры. Никому она не сдается, как он писал.

Слова "Хоровые военные ансамбли, люди, которые были в спортроте, не придумывайте и не идите воевать" – это уколы, сделанные им в адрес отца. Я этого не понимаю. Если ты уже принял позицию России, то просто сиди там и молчи. Не нужно рассказывать и мешать нам.

Для всех он уже забыт как личность и человек. Работу, которую он провел в Заре, все прекрасно помнят, но своими поступками и комментариями он все это перечеркнул. 25 февраля все это забыли, и никто не вспомнит. И не нужно вспоминать. Он поступил некрасиво в отношении страны, в которой жил", – сказал Вернидуб в комментарии YouTube-каналу Football Hub.

Напомним, Виталий Вернидуб вместе с братом защищают Запорожье в терробороне, а их отец воюет артиллеристом в рядах ВСУ.

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