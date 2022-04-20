"Я з ним на політичні теми ніколи не говорив. Мені була абсолютно байдужа його думка. У мене є свій погляд, і я його притримуюсь. Як і тато.

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Половина його висловлювань – брехня. Я можу відповісти за це. Його слова про квартиру, яка нібито залишилася у батька в Пітері, – це неправда. Немає там у нього жодної квартири. Нікому вона не здається, як він писав.

Слова "Хорові військові ансамблі, люди, які були в спортроті, не вигадуйте і не ідіть воювати" – це уколи, які були зроблені ним на адресу батька. Я цього не розумію. Якщо ти вже прийняв позицію Росії, то просто сиди там і мовчи. Не треба розповідати і заважати нам.

Для всіх він уже забутий як особистість і як людина. Роботу, яку він провів у Зорі всі чудово пам'ятають, але своїми вчинками та коментарями він усе це перекреслив. 25 лютого все це забули і ніхто не згадає. І не треба згадувати. Він вчинив негарно до країни, в якій жив", – сказав Вернидуб у коментарі YouTube-каналу Football Hub.

Нагадаємо, Віталій Вернидуб разом з братом захищають Запоріжжя у теробороні, а їхній батько воює артилеристом у лавах ЗСУ.

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