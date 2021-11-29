"Это правда, что я хочу играть за сборную Украины. Я очень люблю Украину. Я уже три года здесь. Если поступит такое предложение, с удовольствием приму его. Почему не за Гану? Меня не зовут. Если позовут, конечно, соглашусь!

Если станет выбор между Украиной и Ганой, учту все "за" и "против". Наверное, выберу тот вариант, кто первым позовет. Украина – мой второй дом. Я здесь сформировался как профессиональный игрок. Я люблю и ценю Украину.

Более-менее понимаю русский язык, но говорить сложно. С расизмом в Украине я не сталкивался. Ко мне доброжелательное отношение в Полтаве. Многие узнают, подходят, спрашивают, как дела, просят сфотографироваться. После Ганы Украина – мой второй дом", – цитирует Якубу Fanday.

Ганец перебрался в Ворсклу в 2018-м. В сезоне 2021/22 сыграл 14 матчей в УПЛ.

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