"Це правда, що я хочу грати за збірну України. Я дуже люблю Україну. Я вже три роки тут. Якщо надійде така пропозиція, із задоволенням прийму її. Чому не за Гану? Мене не кличуть. Якщо покличуть, звісно, погоджуся!

Якщо стане вибір між Україною та Ганою, зважу всі "за" і "проти". Напевно, виберу той варіант, хто першим покличе. Україна – мій другий дім. Я тут сформувався як професіональний гравець. Я люблю та ціную Україну.

Більш-менш розумію російську мову, але говорити складно. З расизмом в Україні я не стикався. До мене доброзичливе ставлення у Полтаві. Багато хто впізнає, підходить, запитує, як справи, просить сфотографуватися. Після Гани Україна – мій другий дім", – цитує Якубу Fanday.

Ганець перебрався до Ворскли у 2018-му. В сезоні 2021/22 зіграв 14 матчів в УПЛ.

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