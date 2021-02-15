Легионер Ворсклы выразил желание играть за сборную Украины
Защитник Ворсклы Наджееб Якубу удивил мотивацией играть за главную команду нашей страны.
"Я из Ганы, но хочу играть за сборную Украины. Хочу быть первым темнокожим игроком. Если есть такая возможность, то я, конечно, согласен. Я просто хочу.
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Мне в Украине нравится. Это мой второй дом, а Гана – дом, где я вырос. Я соглашусь, если меня позовут за три года. Пути назад нет", – сказал Якубу Youtube-каналу Бомбардир.
Заметим, Наджееб ранее играл за молодежную сборную Ганы U-17 и вызывался в U-20. В текущем сезоне защитник провел 14 матчей за Ворсклу во всех турнирах.
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