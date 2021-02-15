"Я из Ганы, но хочу играть за сборную Украины. Хочу быть первым темнокожим игроком. Если есть такая возможность, то я, конечно, согласен. Я просто хочу.

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Мне в Украине нравится. Это мой второй дом, а Гана – дом, где я вырос. Я соглашусь, если меня позовут за три года. Пути назад нет", – сказал Якубу Youtube-каналу Бомбардир.

Заметим, Наджееб ранее играл за молодежную сборную Ганы U-17 и вызывался в U-20. В текущем сезоне защитник провел 14 матчей за Ворсклу во всех турнирах.

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