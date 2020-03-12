"Если кто-то выйдет из дома, то я дам ему пощечину!" – Балотелли готов бороться с коронавирусом в Италии

Нападающий Брешии Марио Балотели поделился мыслями о приостановлении Серии А из-за коронавируса.

"Мы должны оставаться дома, люди не понимают, насколько все серьезно. Я скучаю по футболу, но мы должны сидеть дома. Если кто-то выйдет, то я дам ему пощечину!

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Серия А затягивала остановку чемпионата, пока лидером не стал Ювентус. Честно говоря, я надеюсь, что чемпионат не возобновят, пока болезнь не остановится. Считаю, что в этом сезоне никто не должен выиграть и вылететь. Будет честно, если два клуба Серии Б выйдут в первый дивизион, и в следующем сезоне Серии А будет 22 команды. В любом случае я очень сомневаюсь, что мы начнем играть с 3 апреля", – написал Балотелли в своем Instagram.

Напомним, решение об остановке чемпионата приняла не только Италия. Испания, Нидерланды, Португалия и ряд других стран также на временной паузе.

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