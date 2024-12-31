"Если человек на футбольном поле, то это не мужчина и не женщина. Это арбитр. Если он принимает решение, то оно не зависит от того, какого ты пола. Но если кто-то дарит арбитру цветы, то почему парням не выносят виски? Если мужчина будет судить матч женских команд, то вынесите ему виски или водки.

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Хотя от природы мы никуда не денемся. Но не хочу залазить в физиологию. Когда-то эту мысль развил – и мне прилетело. У меня спросили – я ответил. Сейчас я понимаю, что не на все вопросы надо отвечать. Есть сегодняшний контекст, где равные права в любой деятельности.

Но другой вопрос в том, что тогда мы должны выйти на то, чтобы женщины играли вместе с мужчинами. А почему нет? Тогда пусть будет 5 женщин и 5 парней в одной команде. Никто же эти вопросы не поднимает. Думаю, что через некоторое время так, может, и будет. Оно к этому идет. Это такая эволюция", – поделился Головко в интервью Tribuna.

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