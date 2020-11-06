"Клянусь, я предлагал Барсе свое возвращение. Я ездил в Ювентус, чтобы доказать, что я еще могу играть на высоком уровне. Я действительно хотел вернуться и знаю, что тогда был нужен им. Впрочем, Барселона не имела яиц, чтобы признать свою ошибку. Я не хотел прощаться, но со мной обращались, как с дерьмом.

Месси потерял желание покинуть Барселону после отставки президента клуба

Я бы до сих пор выступал за Барсу, если бы со мной обращались должным образом. Я люблю этот клуб. Сейчас их стиль меняется. Клуб несколько потерял свою идентичность и теперь должен пройти трудный процесс, чтобы восстановить ее. Думаю, Барса хочет быть только коммерческим и деловым клубом... покупать и продавать игроков. Когда вы это делаете, вы теряете свою личность. Я думаю, что это проблема для Барселоны", – заявил Алвес в интервью RAC1.

Напомним, бразилец выступал за Барселону с 2008-го по 2016 год и добыл с "блаугранас" 23 трофея.

"Барселона ніколи не буде такою, як раніше": Дон Жуан у воротах – слава, трагічне затьмарення у фіналі і лист до сліз