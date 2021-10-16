"Єдине місце цього світу, де у мене є дім – це Барселона. Якщо я потрібен Барселоні, достатньо одного дзвінка.

"Барселона поводилась зі мною, як з лайном": Алвес не може пробачити зраду каталонського клубу

У мене практично не було вихідних протягом двох років, тому що я "з'єднав" один сезон з іншим в Бразилії через пандемію і календар. Після розриву контакту із Сан-Паулу я був вільний і вирішив взяти відпустку, владнати деякі проблеми. За нагоди я тренуюся в очікуванні відкриття ринку, щоб підписати контракт з якоюсь командою.

Я завжди шукаю клуб, який дозволить мені змагатися з великими, боротися за титули і робити різницю, де б я не був. Я не розглядаю інший сценарій. З цієї причини я вибирав Севілью, Барселону і всі місця, куди я переходив. Куди б я не пішов, я хочу принести переможний, бойовий та відповідальний менталітет. Якщо ви втратили свої звичні позиції, то спробуйте повернути їх", – резюмував Алвес у коментарі Sport.es.

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