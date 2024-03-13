"Я ожидаю, что Роберто [Де Дзерби] удивит нас, как он обычно это делает – с точки зрения состава. Мы должны честно признать, что Брайтон потерял нескольких важных игроков в первой встрече. Но команда, которую я увидел, всё равно выглядела конкурентоспособной.

Удивительная развязка в видеообзоре матча Фиорентина – Рома

Завтра мы сыграем так, чтобы забивать мячи, а не отсиживаться в обороне. Чего я не жду, так это отхода Де Дзерби от своих тактических идей, в этом плане сюрпризов ожидать не стоит. Если мы выйдем на поле с настроем на оборонительную игру, спустя 10 минут после начала матча мы "завязнем". В этой ситуации существует риск не добиться успеха.

Я не буду говорить игрокам, которые "висят" на карточках, чтобы они играли осторожнее – это было бы для них худшим началом матча. Они должны играть как обычно. Если играть, думая о том, что нельзя получить предупреждение, то заработаешь удаление.

Дибала и Лукаку? С Пауло всё в порядке. У Ромелу проблема с бедром, которая мучает его уже несколько месяцев, а может, и лет, и время от времени она возникает снова. Он попросил меня дать ему отдых", – цитирует Де Росси Voce Giallorossa.

В первом матче Рома одолела Брайтон со счётом 4:0. Ответная игра состоится в четверг, 14 марта.

Рома на последних секундах выцарапала ничью против Фиорентины и вышла в лидеры борьбы за дополнительное место ЛЧ