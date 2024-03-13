"Я очікую, що Роберто [Де Дзербі] здивує нас, як він зазвичай це робить – з точки зору складу. Ми маємо чесно визнати, що Брайтон втратив кількох важливих гравців у першій зустрічі. Але команда, яку я побачив, все одно виглядала конкурентоспроможною.

Дивовижна розв'язка у відеоогляді матчу Фіорентина – Рома

Завтра ми зіграємо так, щоб забивати м'ячі, а не відсиджуватися в обороні. Чого я не чекаю, так це відходу Де Дзербі від своїх тактичних ідей, у цьому плані сюрпризів очікувати не варто. Якщо ми вийдемо на поле з настроєм на оборонну гру, через 10 хвилин після початку матчу ми "зав'язнемо". У цій ситуації існує ризик не досягти успіху.

Я не буду говорити гравцям, які "висять" на картках, щоб вони грали обережніше – це було б для них найгіршим початком матчу. Вони повинні грати як зазвичай. Якщо грати, думаючи про те, що не можна отримати попередження, то заробиш вилучення.

Дибала і Лукаку? З Пауло все гаразд. У Ромелу проблема зі стегном, яка мучить його вже кілька місяців, а може, й років, і час від часу вона виникає знову. Він попросив мене дати йому відпочинок", – цитує Де Россі Voce Giallorossa.

У першому матчі Рома здолала Брайтон із рахунком 4:0. Гра-відповідь відбудеться в четвер, 14 березня.

Рома на останніх секундах видряпала нічию проти Фіорентини й вийшла в лідери боротьби за додаткове місце ЛЧ