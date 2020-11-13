Наставник "сине-желтых" пообщался с нападающим сборной Польши после товарищеского поединка, в котором Пйонтек поразил ворота Андрея Лунина.

Кшиштоф Пйонтек, который открыл счет в матче Польша – Украина (2:0), в подтрибунном помещении перекинулся парой слов с Андреем Шевченко. Оба в свое время защищали цвета Милана – очевидно, именно поэтому им было удобнее разговаривать на итальянском.

Шевченко: Как тебе в Германии?

Пйонтек: Трудно. Есть разница (с Италией – прим. "Футбол 24").

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Шевченко: Физически тяжелая лига?

Пйонтек: Да. Надеюсь, все будет хорошо.

Шевченко: Удачи.

После фото с польским нападающим Шевченко пошутил: "Если бы ты сегодня играл за нашу команду, то забил бы 5 голов".

Позже форвард выложил фотографию с Шевченко в соцсетях. Напомним, Пйонтек успешно начал карьеру в Милане – поляка называли даже преемником украинского форварда. Однако затем 25-летний поляк сбавил обороты и был продан в Герту за 24 млн евро.

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