Наставник "синьо-жовтих" поспілкувався з нападником збірної Польщі після товариського поєдинку, в якому Пйонтек вразив ворота Андрія Луніна.

Кшиштоф Пйонтек, який відкрив рахунок у матчі Польща – Україна (2:0), у підтрибунному приміщенні перекинувся кількома словами з Андрієм Шевченком. Обоє свого часу захищали кольори Мілана – вочевидь, саме тому їм було зручніше розмовляти італійською.

Шевченко: Як тобі в Німеччині?

Пйонтек: Важко. Є різниця (з Італією – прим. "Футбол 24").

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Шевченко: Фізично важка ліга?

Пйонтек: Так. Сподіваюся, все буде добре.

Шевченко: Успіхів.

Після фото з польським нападником Шевченко пожартував: "Якби ти сьогодні грав за нашу команду, то забив би 5 голів".

Пізніше форвард виклав світлину з Шевченком у соцмережах. Нагадаємо, Пйонтек успішно розпочав кар'єру в Мілані – поляка називали навіть спадкоємцем українського форварда. Проте потім 25-річний поляк збавив оберти та був проданий у Герту за 24 млн євро.

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