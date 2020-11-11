Польша – Украина – 2:0 – видео голов и обзор матча
11 ноября 23:57 - Читати українською
Сборная Украины проиграла товарищеский матч Польши. Смотрите видео голов и обзор поединка Польша – Украина на "Футбол 24".
Уже на 12 минуте Андрей Ярмоленко заработал пенальти, однако не смог реализовать его – стойка. Сборная Украины продолжала доминировать, но соперник воспользовался грубой ошибкой Лунина. Голкипер "сине-желтых" опрометчиво вышел за пределы штрафной, и Пйонтек не простил.
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Второй тайм сложился по схожему сценарию. Украинцы больше атаковали, а поляки использовали едва ли не единственный свой шанс. На 63 минуте мяч долго прыгал в штрафной Лунина, пока Модер его успокоил – 2:0.
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