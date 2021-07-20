"Когда был в аренде в Академии Пушкаша – больше всего запомнилось отношение к игрокам. Там каждый хочет, чтобы все достигли каких-то высот. Люди просто живут футболом, для них это очень важно.

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Когда покидал Фрозиноне, то читал об интересе двух команд Серии В. Но с моим агентом никто тогда не связывался и я должен был ехать обратно. Если бы я остался тогда в Италии, а я считаю, что заслужил это, то смог бы себя проявить.

Хотелось бы снова поиграть там. Там очень атмосферно. Не знаю, будет ли когда-то такой уровень футбола в Украине. Люди с тобой фотографируются на улице, в ресторане за тебя платят, в магазине делают скидки. Отношение людей, ты чувствуешь себя какой-то личностью, наверное. Ты первый день в команде, а люди тебя уже узнают", – сказал Чурко в интервью BF.

Напомним, за Фрозиноне Чурко выступал на правах аренды из Шахтера с августа 2016 по июнь 2017 гг. В общем, за итальянскую команду он провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.

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