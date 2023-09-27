Накануне Исполком УЕФА поручил найти техническое решение, чтобы вернуть российские команды в соревнования под эгидой союза. Начать отбеливать репутацию оккупантов планируют благодаря командам U-17.

Англия официально отказалась играть с Россией даже после позорного решения УЕФА

Англия первой выступила против позорной инициативы руководителей европейского футбола, решив бойкотировать матчи с россиянами. Президент Польского футбольного союза Цезары Кулеша заявил о готовности поддержать проукраинскую позицию британцев.

"Я был удивлен вчерашним заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, то наши сборные не будут против них играть. Это единственное верное решение в данной ситуации", – написал Кулеша в своем Twitter.

УАФ опублікувала заяву щодо повернення росіян в турніри УЄФА: "Рішення, що толерує російську агресивну політику"