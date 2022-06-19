Полузащитник второлигового ЛНЗ Иван Тищенко решил попробовать свои силы в английском футболе в одной из низших лиг, сообщает UkrFut24.

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В какой именно команде пытается трудоустроиться украинец пока неизвестно, однако источник отмечает, что это может быть футбольная лига, которая включает дивизионы со второго (Чемпионшип) по четвертый. 23-летний вингер произвел неплохое впечатление и уже получил положительные отзывы от своей игры.

Напомним, Тищенко начинал в юношеских командах Ворсклы и Александрии. На профессиональном уровне выступал за ОПФК Черкащину, ВПК-Агро и черкасский ЛНЗ.

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