Если в элитном дивизионе арбитры никак не могут научиться правильно использовать VAR, то в Чемпионшипе возникла другая проблема с высокими технологиями. Система автоматической фиксации гола дала сбой в ключевом эпизоде ​​матча Хаддерсфилд – Блэкпул – 0:1.

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Игроки хозяев, казалось, сравняли счет в конце встречи после подачи с углового. Однако арбитр гол не зафиксировал, поскольку не получил подтверждения от системы. Как выяснилось позже, мяч побывал в воротах, а технология Hawk-Eye просто не сработала. Руководство футбольной лиги признало ошибку, но пересматривать результат матча не будет. Блэкпул останется победителем поединка.

"Мы получили ответ от поставщика услуги Goal Line Technology в Чемпионате, что во время инцидента из-за нескольких факторов мяч не отслеживался. Система была проверена и работала до начала игры. Ассоциация судей подтвердила, что арбитрам было трудно оценить эпизод визуально из-за скопления игроков. Hawk-Eye и PGMOL проведут полный анализ инцидента", – сообщает пресс-служба EFL.