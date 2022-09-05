Якщо в елітному дивізіоні арбітри ніяк не можуть належним чином використовувати VAR, то в Чемпіоншипі виникла інша проблема з високими технологіями. Система автоматичної фіксації гола дала збій у ключовому епізоді матчу Хаддерсфілд – Блекпул – 0:1.

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Гравці господарів, здавалося, зрівняли рахунок наприкінці зустрічі після подачі з кутового. Проте арбітр гол не зафіксував, оскільки не отримав підтвердження від системи. Як з'ясувалося пізніше, м'яч таки побував у воротах, а технологія Hawk-Eye просто не спрацювала. Керівництво футбольної ліги визнало помилку, але переглядати результат матчу не буде. Блекпул залишиться переможцем поєдинку.

"Ми отримали відповідь від постачальника послуги Goal Line Technology у Чемпіонаті, що під час інциденту через декілька факторів м'яч не відстежувався. Система була перевірена та працювала до початку гри. Асоціація суддів підтвердила, що арбітрам було важко оцінити епізод візуально через скупчення гравців. Hawk-Eye та PGMOL проведуть повний аналіз інциденту", – повідомляє прес-служба EFL.