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Еще один игрок Карпат заболел коронавирусом

19:14 - Читати українською
Еще один игрок Карпат заболел коронавирусом
Владимир Якимец / ФК Карпаты

У хавбека львовских Карпат Владимира Якимца был обнаружен COVID-19.

По результатам ПЦР-тестирования у Якимца был обнаружен коронавирус, сообщает львовский клуб на своем официальном сайте.

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Сразу же после появления симптомов заболевания футболиста изолировали – он минимум две недели будет находиться на карантине. О состоянии здоровья игрока пока никакой информации нет.

Напомним, что это уже не первый случай коронавируса в Карпатах. Ранее было выявлено более 10 случаев COVID-19 в львовском клубе.

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У Володимира Якімця позитивний тест на COVID-19 За результатами ПЛР-тестування виявлено позитивний тест на коронавірус...

Опубліковано FC Karpaty Lviv Вівторок, 11 серпня 2020 р.
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Теги
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