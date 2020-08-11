Еще один игрок Карпат заболел коронавирусом

У хавбека львовских Карпат Владимира Якимца был обнаружен COVID-19.

По результатам ПЦР-тестирования у Якимца был обнаружен коронавирус, сообщает львовский клуб на своем официальном сайте.

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Сразу же после появления симптомов заболевания футболиста изолировали – он минимум две недели будет находиться на карантине. О состоянии здоровья игрока пока никакой информации нет.

Напомним, что это уже не первый случай коронавируса в Карпатах. Ранее было выявлено более 10 случаев COVID-19 в львовском клубе.

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