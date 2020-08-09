Карпаты попрощались еще с двумя игроками

Карпаты попрощались с Александру Бойчуком и Юрием Тлумаком, о чем сообщили на своем официальном сайте.

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"По взаимному согласию сторон прекращено срок действия контракта форварда Александру Бойчука. 22-летний молдавский нападающий присоединился к "зелено-белым" в конце августа прошлого года и провел в составе "львов" 17 официальных матчей (2 гола).

Решил не связывать свою будущую карьеру с проектом обновленных Карпат воспитанник клуба Юрий Тлумак. 18-летний хавбек только в этом году дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в поединке Карпаты – ПФК Львов", – говорится в заявлении.

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