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Карпаты попрощались еще с двумя игроками

17:25 - Читати українською
Карпаты попрощались еще с двумя игроками
Александру Бойчук / фото ФК Карпаты

Львовские Карпаты продолжают отпускать своих игроков.

Карпаты попрощались с Александру Бойчуком и Юрием Тлумаком, о чем сообщили на своем официальном сайте.

Место Карпат в следующем сезоне определится 21 августа – Первая и Вторая лиги утвердят формат и состав участников

"По взаимному согласию сторон прекращено срок действия контракта форварда Александру Бойчука. 22-летний молдавский нападающий присоединился к "зелено-белым" в конце августа прошлого года и провел в составе "львов" 17 официальных матчей (2 гола).

Решил не связывать свою будущую карьеру с проектом обновленных Карпат воспитанник клуба Юрий Тлумак. 18-летний хавбек только в этом году дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в поединке Карпаты – ПФК Львов", – говорится в заявлении.

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Юрий Юрий Тлумак Александру Александру Бойчук Карпаты Карпаты
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