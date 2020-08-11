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Ще один гравець Карпат захворів на коронавірус

19:14 - Читать на русском
Ще один гравець Карпат захворів на коронавірус
Володимир Якімець / ФК Карпати

У хавбека львівських Карпат Володимира Якімця було виявлено COVID-19.

За результатами ПЛР-тестування у Якімця було виявлено коронавірус, повідомляє львівський клуб на своєму офіційному сайті.

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Одразу ж після появи симптомів захворювання футболіста було ізольовано – він щонайменше два тижні перебуватиме на карантині. Про стан здоров'я гравця наразі жодної інформації немає.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок коронавірусу в Карпатах. Раніше було виявлено понад 10 випадків COVID-19 у львівському клубі.

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У Володимира Якімця позитивний тест на COVID-19 За результатами ПЛР-тестування виявлено позитивний тест на коронавірус...

Опубліковано FC Karpaty Lviv Вівторок, 11 серпня 2020 р.
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Володимир Володимир Якімець коронавірус Карпати Карпати
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