Ще один гравець Карпат захворів на коронавірус

За результатами ПЛР-тестування у Якімця було виявлено коронавірус, повідомляє львівський клуб на своєму офіційному сайті.
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Одразу ж після появи симптомів захворювання футболіста було ізольовано – він щонайменше два тижні перебуватиме на карантині. Про стан здоров'я гравця наразі жодної інформації немає.
Нагадаємо, що це вже не перший випадок коронавірусу в Карпатах. Раніше було виявлено понад 10 випадків COVID-19 у львівському клубі.
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