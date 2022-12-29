Манчестер Сити довольно долго не мог забить. Открыть счет удалось Родри в конце первого тайма – испанец воспользовался рикошетом. А после перерыва настал черед Холанда. Сначала Грилиш классно перехватил передачу, выбежал вместе с Эрлингом на вратаря и отдал на пустые ворота.

Манчестер Сити победил Лидс и вернулся на вторую позицию – Холанд сделал дубль, установил рекорд АПЛ и превзошел Месси

Позже эта парочка создала еще один мяч – Холанд обыгрался с Джеком и ударом в касание забил свой 20-й гол в 14 поединках. Это наименьшее количество поединков, необходимых для достижения этой отметки. Лидс отыграл один гол, но больше всего не хватило сил.