Первая лига 2023/24, 3-й тур

Ингулец – Диназ – 3:0

Голы: Ситало, 14, Козак, 45, Кольцов, 85

Буковина – Хуст – 0:0

МФК Металлург – Горняк-Спорт – 0:1

Гол: Дмитриев, 60

Металлист – Подолье – 1:1

Голы: Голубка, 23 – Чушенко, 90+6

Ингулец без проблем разобрался с Диназом. Ситало открыл счет во встрече на 14 минуте, а Козак перед перерывом удвоил преимущество. Кольцов добил соперника во второй половине. Буковина и Хуст в своем поединке не отметились голами.

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Горняк-Спорт минимально победил МФК Металлург – победу гостям принес Дмитриев. А в игре между Металлистом и Подольем произошла настоящая драма. Харьковчане повели в счете на 23 минуте и были очень близки к первой победе в сезоне. Игра уже шла к завершению, но на 90+6 минуте после подачи в штрафной Металлиста вспыхнул настоящий хаос. Быстрее всех сориентировался Чушенко, который пяткой умудрился переправить мяч в ворота.

Таким образом, Ингулец сохранил лидерство в группе Б с 9 очками, Горняк-Спорт занимает 3 место с 6 пунктами. В группе А Буковина, Хуст и Металлист расположились на дне таблицы, набрав лишь по 1 баллу.

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