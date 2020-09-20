"Я не говорил, что не рассчитываю на него. У меня с ним был разговор, я общаюсь с молодежью, они должны выступать.

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Молодые игроки не могут оставаться без игры – Пуч, Аленья, Педри. Я говорил Рики, что это сложно, ведь у нас есть большая конкуренция.

Я ему сказал, что здесь у него есть будущее, однако все зависит от футболиста. Я бы ему посоветовал пойти в аренду, в 20 лет люди должны быть на поле, они не могут длительное время простаивать", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Пуч провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.

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