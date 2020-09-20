"Я не казав, що не розраховую на нього. У мене з ним була розмова, я спілкуюсь з молоддю, вони повинні виступати.

Бартомеу спрогнозував термін перебування Кумана у Барселоні

Молоді гравці не можуть залишатись без гри – Пуч, Аленья, Педрі. Я казав Рікі, що це складно, адже у нас є велика конкуренція.

Я йому сказав, що тут у нього є майбутнє, однак все залежить від футболіста. Я б йому порадив піти в оренду, у 20 років люди повинні бути на полі, вони не можуть тривалий час простоювати", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

У минулому сезоні Пуч провів 12 матчів в усіх турнірах, в яких відзначився двома асистами.

Барселона проганяє Суареса заради Мессі, а нічний кошмар України вже "качає" права – на Камп Ноу воюють за гроші