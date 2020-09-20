"Куман будет в Барселоне долгие годы. Он является символом этой команды и престижным тренером.

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Новость о том, что Куман на кого-то не рассчитывает, немного преувеличена. Команда очень большая, в составе есть очень хорошие футболисты", – цитирует Бартомеу Marca.

Напомним, нидерландский специалист Рональд Куман был назначен на главным тренером каталонцев после увольнения Кике Сетьена.

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