Бартомеу спрогнозировал срок пребывания Кумана в Барселоне
13:53 - Читати українською
Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу выразил полную поддержку новому тренеру каталонцев Рональду Куману.
"Куман будет в Барселоне долгие годы. Он является символом этой команды и престижным тренером.
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Новость о том, что Куман на кого-то не рассчитывает, немного преувеличена. Команда очень большая, в составе есть очень хорошие футболисты", – цитирует Бартомеу Marca.
Напомним, нидерландский специалист Рональд Куман был назначен на главным тренером каталонцев после увольнения Кике Сетьена.
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